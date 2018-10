Verzweifelte Suche nach der Wahrheit

Im südfranzösischen Le Lavandou kocht die Volksseele über, denn der vermeintliche Kindermörder Paul Simon wird nach einem Revisionsprozess freigelassen. Er hatte mehrere Jahre wegen des angeblichen Mordes an seiner Tochter Amélie im Gefängnis gesessen, obwohl ihre Leiche nie gefunden wurde. Gerichtsmediziner Leon Ritter entdeckt bei der Neubewertung der Beweise einen Hinweis, dass das Mädchen noch lebt. Dann wird Paul Simon ermordet. Remy Eyssen ist in seiner Leon-Ritter-Reihe mit „Das Grab unter Zedern“ ein unterhaltender Krimi gelungen. Die Figuren sind überzeugend und facettenreich dargestellt. Allerdings wirkt die Geschichte teilweise etwas konstruiert mit einigen Logikfehlern, was dem Lesespaß jedoch keinen Abbruch tut (Remy Eyssen: „Das Grab unter Zedern“. Ullstein Verlag, Berlin. 480 Seiten, 11 Euro). dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018