Viel Luft auf kleinem Raum

Köln.Es muss nicht unbedingt ein Sportwagen sein, nach dem sich Passanten umdrehen. Es reicht auch eine knuffige Schnauze – wie die des Citroën C3 Aircross. Der kleine Van, der eigentlich ein SUV sein will, trägt einen – für französische Verhältnisse – spektakulären Namen. Der englische Fantasie-Begriff zeigt, dass mit einem Wort viel ausgesagt werden soll. Nämlich: Viel Luft im Inneren trifft auf eine Fahrzeugkategorie, die sich nicht festlegen will. Eine Grenzüberschreitung zwischen peppigem Van und SUV.

Citroën C3 Aircross BLUEHDI 120 S&S Shine Motor : Vierzylinder-Diesel

: Vierzylinder-Diesel Hubraum : 1560 ccm

: 1560 ccm Leistung : 88 kW/120 PS

: 88 kW/120 PS Max. Drehmoment : 300 Nm

: 300 Nm Antrieb : 6-Gang-Schaltgetriebe

: 6-Gang-Schaltgetriebe Höchstgeschw .: 183 km/h

.: 183 km/h Beschleunigung : 0-100 km/h in 10,7 Sekunden

: 0-100 km/h in 10,7 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 4,6 l, außerorts: 3,7 l, gesamt: 4,0 l

(Werksangaben): innerorts: 4,6 l, außerorts: 3,7 l, gesamt: 4,0 l CO2-Emission : 105 g/km

: 105 g/km Abgasnorm : Euro 6

: Euro 6 Länge : 4155 mm, Breite : 1765 mm, Höhe : 1605 mm

: 4155 mm, : 1765 mm, : 1605 mm Leergewicht : 1308 kg

: 1308 kg Kofferraum : 410 bis 1289 Liter

: 410 bis 1289 Liter Preis : 23 390 Euro

: 23 390 Euro Serienausstattung: Klimaautomatik, Leichtmetallfelgen, Navigationssystem, DAB+-Radio, Einparkhilfe hinten, el. Fensterheber, getönte Seitenscheiben, verschiebbare Rückbank, Geschwindigkeitsregelanlage, Offroad-Look. (se)

Der Aircross ist das Kind aus der Beziehung zwischen dem französischen PSA-Konzern und Opel. Und die C3-Variante hat in Rüsselsheim sogar einen Zwillingsbruder, den Crossland. Wobei schon auf den ersten Blick zu erkennen ist, dass die beiden zweieiig sein müssen, denn von außen unterscheiden sie sich deutlich. Die hohe Haube, die übereinanderliegenden zweireihigen Scheinwerfer, sie zeigen ganz klar: Der C3 gehört zu Citroën. Anders sieht es bei den Motoren aus – hier schnarren und surren die identischen Drei- und Vierzylinder, die Diesel mit SCR-Kat.

Innen geht es im Aircross sehr luftig zu. Das liegt an der üppigen Raumhöhe und den großen Fensterflächen. Wer sich noch das optionale Panorama-Schiebedach (790 Euro) gönnt, kann sich über Helligkeit nicht beschweren. Vier Erwachsene finden im Aircross schön Platz, der Kofferraum schluckt mit dem theoretischen Wert von 410 Litern an Volumen locker das Gepäck für einen Wochenendtrip zu viert. Bei umgeklappten Rücksitzen – die ganze Bank lässt sich auch noch verschieben – bietet sich der Citroën sogar als Umzugshelfer an.