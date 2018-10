Viel Musik und eine Ausstellung

Quer durch die Stadt, quer durch die Jahrzehnte und quer durch die Musikstile reicht das musikalische Angebot bei der fünfzehnten Auflage des Weinheimer Nightgroove am Samstag, 17. November. Geboten wird ein breites Spektrum erstklassiger Livemusik, heißt es in einer Pressemitteilung. Von Blues, Rock und Pop über lateinamerikanische Rhythmen, Reggae und Italo-Pop bis hin zu Irish-Folk, Rock’n’Roll, Funk, Soul und House, sowie Cross-Overs dazwischen. Gleich zwei Dutzend Livebands und DJs verbreiten in dieser Nacht ein Flair, das begeistert.

Nightgroove ist dieses Jahr sogar noch um eine weitere Facette gewachsen: Erstmals lädt das Kulturbüro der Stadt Weinheim zu einer Vernissage mit dem Cartoonisten, Comiczeichners und Illustrators Hannes Mercker in die Stadtbibliothek ein. Und so funktioniert’s wieder: Einmal gezahlt, überall live dabei.

Illuminierter Marktplatz

Der Vorverkauf hat am Mittwoch begonnen. Die Bands treten in der Regel von 20 bis 1 Uhr auf. Karten im Vorverkauf gibt es im Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrichstraße 24, im Miramar am Waidsee, bei Marktkauf Scheck-In Weinheim an der Bergstraße sowie bei der Tourist-Info am Marktplatz oder an der Abendkasse in allen Lokalen und am Marktplatz.

Der Startschuss des Nightgroove fällt wieder einmal am stimmungsvoll illuminierten Marktplatz. Eine geballte Ladung knackiger Rhythmen und ausgefeilter Percussion pur mit Captain Bongo lädt an den Feuertonnen von 19.30 bis 21 Uhr zum Aufwärmen und Vorheizen ein. Das Autohaus Lind in der Hauptstraße lädt wieder zum „Spätgroove“ ein. Das Peugeot Autohaus wird dazu komplett ausgeräumt, Gastronomie eingerichtet und eine Ton- und Lichtanlage installiert damit bei der SWR3-Club-Party von 22 bis 3 Uhr zu treibenden House- und Clubsounds sowie feinsten Partyscheiben gegroovt werden kann. wn

