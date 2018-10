Viel Sonne bis zum Wochenende

Offenbach.Hoch „Viktor“ beschert weiten Teilen Deutschlands noch bis zum kommenden Wochenende goldenes Oktoberwetter. Vielerorts bleibt es freundlich, sonnig und spätsommerlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gestern mitteilte. Allerdings können sich heute Vormittag mancherorts noch hartnäckige Nebelfelder halten. Der Nachmittag sollte dann allerdings überall wieder sonnig werden. Morgen und am Donnerstag lösen sich die Nebelfelder schneller auf und es gibt erneut viel Sonne. Die Temperaturen dazu sind fast sommerlich. Vorausgesagt werden 23 Grad, an besonders heißen Orten könnten es sogar bis 25 Grad werden. Unser Foto zeigt ein Sonnenblumenfeld in Niedersachsen. Bild: dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.10.2018