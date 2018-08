Vielfältiger Genuss weckt Lebensgeister

Anzeige

Rabland.Wie definieren Sie Genuss? Feines Essen, dazu ein guter Wein? Bewegung in atemberaubender Bergkulisse? Ein geschmackvolles Hotel mit herzlichen Gastgebern und einem ansprechenden Aktiv- und Wellnessprogramm? Na dann: Willkommen im Genießerparadies der Familie Pircher und ihrem Viersterne-Supior-Hotel Rössl im Südtiroler Rabland!

Rabland ist neben Töll ein Ortsteil von Partschins und liegt nur wenige Kilometer von Meran entfernt am Eingang zum Naturpark Texelgruppe – ein Wander- und Bikeparadies mit schier unbegrenzten Möglichkeiten. 240 Kilometer markierte Wege mit herrlichen Panoramen laden zu Spaziergängen, Wanderungen und Hochgebirgstouren ein. Wildbäche, Waale, der imposante Partschinser Wasserfall mit 97 Metern Fallhöhe und eine der größten hochalpinen Seenplatten Europas sind wahre Energiequellen in der Umgebung des Viersterne-Superior-Hotels. Gleich vor der Haustür des Hotels Rössl starten viele Mountainbiketouren. Nur ein paar hundert Meter entfernt bringt die Aschbachbahn Biker und Fahrrad auf 1349 Meter zu aussichtsreichen Routen. Der Tourbus der „Ötzi Bike Academy“ shuttelt Radfahrer an den Ausgangspunkt ihrer Wunschtour, wo das Leihmountainbike bereitsteht. Komfort gehört zum Genuss.

Hintergrund und Infos Anreise mit dem Auto: Ulm, Kempten, Füssen, Fernpass, Imst, Landeck, Reschenpass, Meran, Rabland. Tipp „Cabrio Oldtimerwoche“ (21. bis 27. Oktober): 7 Nächte inklusive Frühstücksbuffet und 5-Gänge-Wahlmenü am Abend. Juniorchef Stefan nimmt die Gäste mit deren Oldtimern, Cabrios oder auch ganz „normalen“ Pkw mit auf drei tolle geführte Ausfahrten, etwa zum Kalterer See und übers Timmelsjoch. Mit dem Privatbus geht’s zudem in die „Garage 61“, Südtirols erstes Oldtimermuseum – ab 716 Euro pro Person. Gourmettage (bis 18. November): 3 Nächte inklusive Frühstücksbuffet, abends sechs aufeinander abgestimmte Gänge und korrespondierende Weine, kleine Weinproben, Livemusik, Aperitivo und Stuzzichini, alle Rössl-Inklusivleistungen – ab 386 Euro pro Person. Infos und Buchung: Hotel Rössl, Familie Pircher, Vinschgauer Straße 26, I-39020 Rabland bei Meran; Telefon +39/0473/96 71 43, info@roessl.com, www.roessl.com Das Rössl hat bis 20. November geöffnet, dann wieder ab 28. Dezember. Zwischen 6. Januar und Anfang März hat es ebenfalls geschlossen. Leistungen: Geführte Wander- und Biketouren; kostenlose Ausrüstung (Wanderstöcke, Rucksäcke, Fahrräder); Top-Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel; Meran Card. kaba

Ruhe in luftiger Höhe

Seniorchef Erich Pircher geht selbst gerne mit den Gästen auf den Berg. Wer die Gipfel auf eigene Faust erkunden mag, holt sich am besten Tipps bei dem Kenner oder den Juniorchefs: Stefan Pircher und seine Frau Sarah, die in erster Linie die Rezeption betreuen, sowie Stefans Schwester Evelin, die neben Mama Maria den Service koordiniert, kennen nicht nur schöne Touren, sondern halten auch den ein oder anderen Geheimtipp bereit. Wer den Aufstieg nicht scheut, nimmt das Zieltal mit der urigen Zielalm und – nur ein Stück weiter – die Lodnerhütte ins Visier. Nicht nur die Aussicht von beiden bewirtschafteten Hütten, die Bergwanderer bis Ende September als Quartier für Mehrtagestouren nutzen, ist einmalig schön: Auf den Wiesen der grünen Täler tummeln sich im Sommer Murmeltiere, bis in den Juni hinein leuchtet einem der blaue Frühlingsenzian entgegen, Bäche rauschen meditativ und ein Wasserfall zwischen Nasereithütte und Zielalm bildet eine imposante Wegerscheinung. Das Beste ist jedoch die Ruhe in luftiger Höhe, die nur ab und an vom Kuh- oder Ziegenglockenbimmeln unterbrochen wird. Genuss pur. Nimmt man die Texelbahn (zehn Fußminuten vom Hotel entfernt) und startet von der Bergstation Giggelberg, braucht man bis zur Lodnerhütte (2259 Meter) und zurück etwa sechs Stunden (mittelschwer).