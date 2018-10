Vier Brände in acht Tagen

In den nördlichen Stadtteilen Ludwigshafens haben innerhalb der vergangenen acht Tage drei Müll- und Papiercontainer sowie ein Stapel Unterholz gebrannt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, geht sie wegen der räumlichen und zeitlichen Nähe von einem Serientäter aus.

Der Hintergrund: Ein Papiercontainer brannte am Freitag nachts um 1.20 Uhr neben dem Gemeinschaftshaus Pfingstweide. Im Nordring standen am Dienstag gegen 4.40 Uhr ein Müllcontainer und am Montag gegen 4.40 Uhr ein Mülleimer in Flammen. Durch brennendes Unterholz am vergangenen Samstag gegen 1 Uhr in der Dubliner Straße wurden Jungbäume beschädigt.

Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich bei ihr unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 zu melden. ott

