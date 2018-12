Vierter Advent: Weihnachten ist ganz nah

Die vierte Kerze wird morgen, 23. Dezember, entzündet. Weihnachten ist ganz nah. „Irgendwie ist das aufregend“, finden nicht nur Kinder, die dem Geburtstag Jesus’ entgegenfiebern. Das gespannte Warten, die Vorfreude und die bisweilen nachdenkliche Besinnlichkeit bei Kerzenschein berührt alle. Dieses Gefühl greifen am letzten Adventswochenende daher auch Kindergottesdienste auf, wie sie beispielsweise parallel zur Feier für die Erwachsenen am 23. Dezember um 9.30 Uhr in der Reihe „Sternstunden im Advent“ in der katholischen Kirche St. Konrad, Im Wirbel 58 in Casterfeld, oder um 10.30 Uhr in der evangelischen Personalgemeinde Trinitatis in G 4, 5 in der Innenstadt stattfinden. red/lok (Bild: pixabay/Schwoaze)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018