Vom Glück, sein eigener Freund zu sein

Irgendwann im Laufe des Tages guckt jeder in den Spiegel. Was empfindet er oder sie dabei? Welches Gefühl bestimmt den Blick aufs eigene Ich? Der Bestsellerautor Wilhelm Schmid („Gelassenheit“, „Glück“) rät dazu, sich selbst in möglichst vielen Situationen mit Freundschaft zu begegnen. Und so heißt denn auch sein neues Buch: „Selbstfreundschaft“.

Insgesamt hat das Beschäftigen mit der eigenen Person Hochkonjunktur. Es gibt klassische Ratgeberbücher dazu, Seminare, Psychotests. Einige Experten betonen: Die Frage „Wer bin ich?“ sei existenziell und stehe am Anfang des abendländischen Denkens. Andere bekritteln, heute dominiere die eitle Selbstbespiegelung. Dass die Beschäftigung mit dem Ich eine komplizierte Sache ist, weiß Schmid.

Ähnlich wie in vielen seiner Werke möchte der Philosoph die Sache dennoch möglichst lebenspraktisch angehen: „Mich beunruhigt, dass es mittlerweile von überallher heißt, man müsse sich selbst lieben. Zugleich beklagen viele den wachsenden Narzissmus in unserer Gesellschaft“, erläutert der Autor im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und fragt: „Kann es sein, dass die Selbstliebe die schiefe Ebene ist, auf der wir unmerklich in einen übertriebenen Narzissmus abgleiten? Selbstfreundschaft könnte die Alternative dazu sein.“