Vom Rad geschubst?

Anzeige

Viernheim.Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim ermittelt nach einem Vorfall, der sich am Sonntagabend in Viernheim im Bereich der Schriesheimer Straße und dort auf einer Brücke, die über die A 659 führt, ereignet haben soll. In der Nacht zum Sonntag, kurz vor 1 Uhr, meldete sich eine Frau (38) aus Viernheim bei den Beamten und zeigte an, am Abend, gegen 21.30 Uhr, von zwei unbekannten Männern auf dieser Brücke von ihrem Fahrrad geschubst worden zu sein. Ihren Schilderungen zufolge und zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch sichtbar, erlitt die Frau dadurch eine Verletzung am Kopf. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Einer der beiden mutmaßlichen Täter wird als etwa 32 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er soll einen Rucksack mit sich geführt und eine helle Basecap getragen haben. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei in Lampertheim, Telefon 06206/94 40 0. Lozu / Pol