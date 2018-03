Vom Schicksal eines Lieblingskindes

Anzeige

Die Autorin Vigdis Hjorth kann nicht nur leise Bilder entwerfen. Ebenso weiß die Norwegerin um die Macht der Erzähl-Ebenen, die Fiktives von Autobiografischem kaum mehr unterscheiden lassen. Wohl deshalb wählt sie in ihrem jüngsten Roman „Bergljots Familie“, der jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt, bewusst die „Ich-Perspektive“. Denn in dieser lässt’s sich eindringlich schildern. Allerdings aus den Augen der Helden.

Ich – das ist in diesem Roman Bergljot, eine der drei Schwestern, die aus gutem Haus stammen. Aber Bergljots eigenes Familienleben liegt in Brüchen. Sie hat Familie, trinkt und liebt einen Professor. Genau genommen sind das Reaktionen und Folgen eines Tabuthemas, von dem alle in „Bergljots Familie“ wissen – und das doch alle leugnen. Wie aber soll Bergljot denn beweisen, dass der Vater sie mit ins Hotelbett genommen hat, mittags um drei die Gardinen zuzog, „weil man das im Hotel so macht“?.

Doppeldeutige Schwere

Sie ist fünf und hat noch keine Worte für das, was geschieht. Aber die Angst hat sich eingegraben. Erwachsen geworden, bricht sie mit ihrem Elternhaus, begibt sich in eine psychoanalytische Behandlung, wo der Zynismus ihres ersten Satzes: „Ich war das Lieblingskind“ die doppeldeutige Schwere vor Augen führt.