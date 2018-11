Von den Stones bis hin zu Gershwin

Am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr heißt es wieder: acappella & piu in der Ehemaligen Synagoge in Hemsbach in der Mittelgasse 16. Auf Einladung des Kulturförderkreises Hemsbach präsentiert das von Sänger Helmut Schmiedel gegründete Gesangsensemble „Vocevera“ – starke Stimmen ohne Mikrofon – Songs aus dem Pop- und Jazzbereich, unter anderem von George Gershwin, den Rolling Stones, Cole Porter und Abba. Von italienischen Canzonetten bis zu Musicalmelodien reicht dabei die Pallette.

In Form des puren Gesangs, aber auch mit gelegentlicher Klavierbegleitung, präsentieren sich die Sängerinnen und Sänger dabei in immer wieder wechselnden Konstellationen. Von Soloeinlagen über Duette, Terzette und Quartette: Die Stimmenzusammensetzung ist genauso abwechslungsreich wie das Programm selbst.

Die Pianistin Oxana Schmiedel begleitet ausgewählte Gesangsstücke am Flügel und präsentiert auch populäre solistische Stücke. Gesang pur und das Zusammenspiel der unterschiedlichsten Klangfarben werden den Abend in der Ehemaligen Synagoge prägen, so „Vocevera“.

Vorverkauf: Laurentiusapotheke und Schreibwaren Mück in Hemsbach. Kartenshop DiesbachMedien in Weinheim oder Haushaltswaren Farrenkopf in Sulzbach. wn

