Von der Kraft der Kunst

Sie haben es bemerkt, liebe Leser: Ihre Zeitung erscheint heute in anderer Aufmachung. Vor Ihnen liegt eine Ausgabe voller Kunst und Kultur, voller Geschichten über Menschen, die mit kreativen Prozessen in der Gesellschaft zu tun haben – Künstler, Designer, Sponsoren, Tätowierer, Landschaftsarchitekten oder Modeleute. Sie alle wirken mit an dem, was unserem Leben vielleicht ein schöneres, in jedem Fall aber ein menschlicheres Gesicht verleiht: am Lebensumfeld, und dies verstanden mit allem, was dazugehört, vom unbeseelten, aber ästhetischen Objekt bis hin zur reinen Kunst, die manchem die Welt bedeutet.

Denn was und wo wäre der Mensch, was wäre die Gesellschaft ohne Kunst? Der Philosoph Friedrich Nietzsche meinte: „Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen.“ Die Wahrheit, für Journalisten ein hohes Gut, ist wichtig. Schön ist sie selten. Deswegen muss das Leben mit dem Wissen nur von ihr ein Irrtum sein.

Deutschland begreift sich als Kulturnation, als Gemeinschaft von Individuen, die durch Sprache, Tradition, Kunst, Geschichte und einen moralischen Wertekanon zusammenhält. Wer all das pflegt, schafft Kultur. Kultur ist Kitt und Seele der Nation, sie bietet ihr Prozesse der Selbstwahrnehmung und -gestaltung. Gerade heute, wo alles in soziale Nischen zerstäubt, ist sie eine letzte Möglichkeit, Identifikation, ein kollektives Erleben zu schaffen, kurzum: ein Ort zu sein, an dem alle sich treffen. So gesehen ist diese Ausgabe auch ein Bekenntnis für die Möglichkeit von Gemeinschaft.

Und für die Kraft der Kunst. Die Seite 1 prägt heute ein Bild des populären Mannheimer Malers Dietmar Brixy. Dem Etablierten stellen wir in den folgenden Teilen der Ausgabe Positionen Studierender der Freien Kunstakademie gegenüber. Zu Beginn jedes Zeitungsteils sehen Sie großformatige Reproduktionen von Kunstwerken und darunter ein Porträt desjenigen, der sie erschuf. Dass die wichtigsten Geschehnisse der Welt heute dennoch nicht fehlen, werden Sie schnell bemerken. Neben Kunst und Kultur bieten wir auch Wahrheiten. Mit diesem ungewöhnlichen Spannungsfeld wünschen wir Ihnen viel Vergnügen.

