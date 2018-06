Von der Waid an die berühmte Charité

Anzeige

Daran will Kaufmann etwas ändern. „Wir entwickeln Screenings, die in Afrika praktikabel sind“, sagt er. Während in Deutschland bei einem auffälligen Abstrich bis zu drei Arztbesuche nötig sind, um den Befund abzuklären und die Behandlung zu besprechen, ist das in Afrika gar nicht möglich. „Manche Frauen laufen fünf Stunden lang zu Fuß bis zu einem Arzt. Die müssen also auch sofort therapiert werden“, betont er. Begonnen hat sein Afrika-Engagement durch den persönlichen Kontakt zu afrikanischen Ärzten. „Wir haben dann Fördergelder organisiert und in einem kleinen Krankenhaus in Ghana eine Studie mit 2000 Frauen aus sehr entlegenen Dörfern durchgeführt. Durch die Screenings konnten wir einigen Frauen das Leben retten. Da habe ich gemerkt, es geht, man muss es nur wollen.“ Zusammen mit der Uni Heidelberg – an der er selbst studiert und promoviert hat – und der Uni Halle gibt es ein ähnliches Projekt nun auch in Äthiopien. Ein weiteres ist in Tansania geplant und – gemeinsam mit dem Direktor der Klinik für Gynäkologie an der Charité, Professor Jalid Sehouli – auch eines in Marokko.

„Ich möchte etwas verändern“

„Das alles funktioniert natürlich nur, wenn man unsere Methode in das Gesundheitssystem des jeweiligen Landes integrieren kann. Wir haben viele Anfragen, das weiter auszubauen. In erster Linie bin ich natürlich Forscher, aber ich versuche, die Dinge in Gang zu bringen“, sagt Kaufmann. Was ihm wichtig ist: „Ich möchte mit meiner Arbeit etwas bewegen und die Projekte in Afrika geben mir das Gefühl, wirklich etwas verändern zu können.“

Sein Weg hat ihn von der Waid, über Forschungsstationen in Heidelberg, Chicago und Jena bis nach Berlin geführt. Die Charité ist nicht nur eine riesige Klinik, sondern auch als Lehr- und Forschungsstätte weltberühmt. Wie ist das, an einem so renommierten Institut zu arbeiten? „Es waren 25 Jahre harte Arbeit, um an die Charité zu kommen. Und ich freue mich sehr, dass ich nicht an einem theoretischen Institut bin, sondern an einem Krankenhaus, in dem ich auch mit Patienten reden kann.“

Obwohl sich der Weinheimer in Berlin sehr wohl fühlt. Weinheim besucht er allerdings regelmäßig, denn seine Geschwister leben noch hier. „Weinheim ist für mich Heimat“, sagt er. vmr

