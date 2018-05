Von einer starken Frau

Anzeige

Marita Spang hat in Psychologie promoviert und arbeitet heute als selbstständige Beraterin überwiegend in der freien Wirtschaft. Sie ist Jahrgang 1959 und wuchs in Trier auf. Bereits für ihren Debütroman „Hexenliebe“ wurde sie mit dem Literaturpreis Goldener Homer ausgezeichnet. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.05.2018