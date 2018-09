Von Wasser, Brunnen und Gefühlen

Nach Wasser haben viele besonders in den vergangenen heißen Sommerwochen gedürstet. Wasser ist auch Thema der Jahreslosung 2018 „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Wassers umsonst“ (Offenbarung 21,6). Diese greift die Sommerpredigtreihe in der evangelischen Vogelstanggemeinde auf. Mit dem Titel „Schaut an: Wasser“ geht es im dortigen Gemeindezentrum noch bis zum Sommerferienende immer sonntags um 10 Uhr um untergehen und auferstehen, um Gottvertrauen, Begegnungen. und um einen neuen frischen Geist. Am Sonntag, 2. September lautet das Thema „Starke Gefühle am Brunnen“. Dazu haben sich die Prädikantin Elke Niebergall-Roth und ihre Söhne Sebastian und Daniel Roth Gedanken gemacht und sprechen über die Bibelstelle 1. Mose 29, 1-11. dv (Bild: pixabay)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.09.2018