Nach einer starken Hinrunde mit nur sechs Gegentoren und Platz zwei zur Winterpause ließ der FC Billingsbach in der zweiten Halbserie stark nach und wurde nur Fünfter

Mit einem neuen Trainer will der Remiskönig der letzten Runde (neun Unentschieden) nun eine ganze Saison lang vorne mitmischen: Christian Schneider, der zuletzt vier Jahre lang erfolgreich beim Nachbarn SC Wiesenbach engagiert war, übernahm das Amt von Friedrich Brümmer. Er hat einen breiteren Kader zur Verfügung als sein Vorgänger: Routinier Desan Jeremic vom SC Wiesenbach folgte seinem Trainer zum FCB, dem sich auch Otto Bauer nach einem Jahr in Dünsbach wieder angeschlossen hat, vom A- Ligisten FSV Hollenbach II kam Patrick Ehrmann. „Wir wollen zwei schlagkräftige Mannschaften formen und mit beiden vorne mitspielen“, formulieren Abteilungsleiter Marcel Haag und Trainer Christian Schneider zurückhaltend das Saisonziel, das im zweiten Jahr nach dem Abstieg natürlich der Wiederaufstieg in die A3 ist.