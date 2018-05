Vorsicht vor der Pelzmütze

Anzeige

Präziser Blick

Und nach und nach sieht man die Wahrhaftigkeit, versteht die melancholischen Momente. So erschreckend griesgrämig sich der Hauptdarsteller zunächst vorstellt, er ist einer, der genau hinsieht. Der sich kümmert und dessen Erinnerungen präzise sind. So präzise, dass der Film eine Hommage an das Rosinenbrötchen ist – und an Väter. tsch

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.05.2018