Vorträge, Ballett, Tombola

Einhausen.Neben dem Messegeschehen der insgesamt 27 Aussteller wird an beiden Tagen auch ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Seinen Anfang nimmt es nach der offiziellen Eröffnung am Samstag um 12.30 Uhr.

Samstag

Der Programmreigen wird um 14 Uhr mit einer Ranzenparade eröffnet. Um 15 Uhr tritt das Kinderballett des Turnvereins Einhausen auf und zum Thema Heilende Gärten sind lebendige Gärten wird es um 15.30 einen Vortrag (auch Sonntag) geben. Um 16 Uhr erläutert Claudia Grajek ihr Coaching zur Stressbewältigung und Livebalance.

Sonntag

Das Sonntagsprogramm startet um 12.30 mit einer Aufführung des Kindergartens Weschnitzwichtel und in dem Vortrag um 13 Uhr geht es um Bemer Gefäßtherapie.

Der Ranzenparade um 14 Uhr folgt um 15 Uhr eine Aufführung des Kindergartens Friedensstraße und um 16 Uhr präsentiert sich der Kindergarten Hagenstraße.

Um 17 Uhr werden die Tombolapreise ausgelost, wobei der Hauptgewinn eine Probefahrt mit einem Mercedes Cabriolet der C- oder E-Klasse für ein Wochenende mit 300 Kilometer ist.

Feine Leckerein

Um das leibliche Wohl der Messebesucher wie der Aussteller kümmert sich in bewährter Weise die Metzgerei Wachtel. Seit über 159 Jahren ist der Traditionsbetrieb am Ort wie in der Region Garant für feine Leckereien. js

