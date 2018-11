Vortrag zum Thema Demenz

Demenz zählt zu den häufigsten Krankheiten im Alter. Die „alwine-Stiftung – In Würde altern“ wird das Thema am Montag, 5. November, in einer öffentlichen Veranstaltung in den Fokus rücken. Der Abend, der im Alten Rathaus am Marktplatz um 19.30 Uhr beginnt, sieht zunächst einen Impulsvortrag des Gerontopsychiaters Prof. Dr. Dr. Rolf D. Hirsch vor. Er ist eine Kapazität auf dem Gebiet und begegnet dem Thema auf unübliche Art. So ist er überzeugt davon, dass Humor und spielerische Intervention Pflegenden helfen, schwierige und belastende Alltagssituationen im Umgang mit Menschen mit Demenz leichter zu bewältigen. Er leitet über zu einer Diskussionsrunde, an der sich weitere Experten beteiligen. WN

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.11.2018