Vorverkauf für Oratorium startet

Das Weihnachtsoratorium Teil I bis III von Johann Sebastian Bach wird am 15. Dezember um 20 Uhr in der St. Laurentius-Kirche aufgeführt. Dieses Werk des großen Meisters der Barockzeit, wird von Mitgliedern des Chors St. Laurentius, dem Ensemble convocale und weiteren Projektmitgliedern zusammen mit den vier Gesangssolisten Simone Schwark (Sopran), Seda Amir-Karayan (Alt), Thomas Jakobs (Tenor), Michael Roman (Bass), dem Heidelberger Kantatenorchester und Maria Mokhova (Orgel) gestaltet. Die Leitung liegt bei Jutta Stock, Organistin und Chorleiterin der Chöre an St. Laurentius Weinheim.

Die Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich bei allen Sängerinnen und Sängern des Chors sowie bei folgenden Vorverkaufsstellen in Weinheim: Buchhandlung Schäffner Buchhandlung Beltz in der Innenstadt sowie im Musikhaus Metz in der Grundelbachstraße 112. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018