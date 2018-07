Waldwochen für Kinder

Anzeige

In den Sommerferien veranstaltet der Jugendarbeitskreis christlicher Kirchen wieder zwei Waldwochen für Schulkinder im Exotenwald und im Weinheimer Schlosspark. Die erste Waldwoche findet vom 30. Juli bis 3. August statt und ist für Jungs und Mädchen im Alter von 9 bis 13 Jahren. An der zweiten Waldwoche vom 20. bis 24. August können dann Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren teilnehmen.

Gruppen- und Geländespiele

Täglich von 8.30 bis 16 Uhr haben die Kinder Gelegenheit, Natur-, Gruppen- und Geländespiele im Wald und im Schlosspark zu erleben. Treffpunkt ist jeweils das Gemeindehaus der St.-Laurentius-Gemeinde in der Rote Turmstraße 1, wo auch zu mittaggegessen wird. Zwei Jugendmitarbeiterteams unter Leitung von Gemeindediakonin Anne Schüler, Jugendreferent Christian Bardtke und PH-Student Lucas Gaab betreuen die Kinder bei den Waldwochen.

Flyer sind im Pfarrbüro der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt, Ahornstraße 50 in Weinheim erhältlich und auf der Homepage der Gemeinde. Anmeldungen bis spätestens 19. Juli an: anne.schueler@kblw.de. wn