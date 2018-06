Warum schmeckt die Zitrone sauer?

Anzeige

Schülerin Ping-Sissi Dippel aus der Klasse 4b der Schillerschule Mannheim beschäftigt die Frage, warum Zitronen so sauer sind.

Habt ihr schon einmal in eine Zitrone gebissen? Da kann man gar nicht anders, als das Gesicht zu verziehen! Zitronen schmecken ziemlich sauer. Doch warum ist das so?

Um das zu beantworten, müssen wir uns erst einmal anschauen, wie unser Körper funktionieren muss, damit wir verschiedene Geschmacksrichtungen überhaupt wahrnehmen können. Um einen Geschmack zu erkennen, brauchen wir unsere Zunge. Die verfügt über viele Geschmacks-knospen. Kommen diese in Verbindung mit der Nahrung, löst das eine Reaktion aus. Das geht umso leichter, weil unser Speichel bereits beginnt, das Essen in seine Bestandteile aufzulösen und diese Bestandteile an die Geschmacksknospen andocken. Und über die Geschmacksknospen nehmen wir dann wahr, ob etwas süß, salzig oder eben sauer schmeckt. Dieses Signal muss allerdings auch an unser Gehirn weitergeleitet werden.