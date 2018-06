Was einen Roadster ausmacht

Anzeige

Heutige Roadster bieten dagegen den Wetterschutz von Cabrios, unterscheiden sich bei der Ausstattung kaum. Isolierte Faltdächer bewahren die Insassen auch im Winter vor Kälte. Einziger Unterschied: Roadster bieten nach wie vor nur zwei Sitze, höchstens noch Notsitze für Kinder, Cabrios haben vier oder fünf Sitzplätze. „Roadster eignen sich mehr für Singles, denen es auf möglichst viel Fahrspaß ankommt, die nicht viel Wert auf Platz und Komfort legen“, sagt Prof. Tumminelli. Ein Cabrio bietet dem Kunden unter rationalen und funktionalen Gesichtspunkten mehr: etwa die zweite Sitzreihe, mehr Ablagemöglichkeiten oder einen größeren Kofferraum.

Zu den typischen Designelementen des Roadsters gehören eine lange Motorhaube, die weit hinten sitzende Fahrgastzelle sowie ein kurzes Heck. Unter anderem dadurch fahren sich Roadster sehr sportlich. „Ein Roadster zeichnet sich aus durch eine hohe Emotionalität und sein agiles, offenes Fahrvergnügen“, sagt Christian Früh, Chefingenieur vom Mercedes SL und SLC. Diese Fahrzeuggattung eigne sich deshalb für alle, die Wert auf Fahrspaß legen. Im Gegensatz zu vielen Roadstern setzt der SLC nicht auf ein Stoffdach, sondern auf ein klappbares Hardtop. Dadurch soll Fahrspaß mit ganzjähriger Alltagstauglichkeit und Fahrkomfort kombiniert werden.

„Viele Kunden gönnen sich einen Roadster wie den BMW Z4 als Belohnung, als Fahrmaschine zur reinen Fahrfreude. Im Haushalt eines Besitzers stehen deshalb auch meistens mehrere Fahrzeuge“, sagt Andreas Ederer, Produktmanager des BMW Z4. Für die Besitzer gehe es wirklich ums Fahren, bei ihnen sei der Weg das Ziel. „In keinem anderen Auto ist man der Umgebung so nah, ähnlich einem Motorrad. Der Roadster vermittelt ein Gefühl der Freiheit und ist gerade deshalb sehr modern. Es geht um das Naturerlebnis und die Dynamik des Fahrzeuges“, sagt Ederer.

Kein reines Transportmittel

Im Gegensatz zum Cabrio wiegt ein Roadster weniger, fährt sich dadurch dynamischer. Das Fahrerlebnis wird so intensiver. „Den Roadster gönne ich mir in erster Linie für mich selbst. Das Cabrio gönne ich meiner Familie und mir“, so Ederer. Prof. Stefan Bratzel sieht das Besondere am Roadster im Fahrverhalten. „Die leichten Roadster mit der niedrigen Sitzposition vermitteln ein sportliches Fahrgefühl“, sagt der Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach. Typische Roadsterfahrer wählten die Fahrzeuggattung, weil sie Fahrspaß wollen und nicht bloß ein reines Transportmittel für den Weg von A nach B.

Kunden entschieden sich bewusst fürs offene Auto mit weniger Platz, um mehr Gefühl für die Umgebung und die Straße zu bekommen. Der Absatz sei vergleichsweise niedrig. „Die Hersteller müssen in diesem kleinen Segment genau kalkulieren und ihre Fahrzeuge richtig positionieren“, erklärt Bratzel. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.06.2018