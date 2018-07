Was gibt’s hier Neues?

Anzeige

Liebe Leser! Wir laden Sie ein, einen Blick in unsere Region zu werfen. Denn häufig verbirgt gerade das, was lange bekannt ist, viel Neues – vor allem, wenn es um Geschäftsideen geht, die vor unserer Haustür entstehen. Wir haben Unternehmen, Geschäfte und Handwerksbetriebe aus der Region besucht und freuen uns, deren Neuheiten zu präsentieren. Auf der Stelle stehen – daran denkt hier niemand. Und gerade das ist eine große Stärke des Lokalen. Inhaber und Mitarbeiter kennen die Bedürfnisse ihrer Kunden und können entsprechend reagieren und dazu passende Produkte und Services anbieten. Das Einkaufen vor Ort weiß auch die junge Generation zu schätzen. Eine Studie hat jüngst ergeben, dass für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, der Einkaufsbummel vor Ort neben dem Online-Shopping unheimlich wichtig ist. Dabei ist das auch die Generation, die mehr Zeit als alle anderen am Mobilgerät verbringt. Es geht ihnen um persönliche Kontakte, darum, ein Produkt vor dem Kauf erleben und fühlen zu können. Und damit zeigt sich diese Altersklasse doch ziemlich weise, oder?