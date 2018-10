Was können wir unternehmen?

Für James-Bond-Fans: Filmfans können jetzt die 007 Elements in Sölden besuchen: Das ist eine spektakuläre und weltweit einzigartige James Bond Erlebniswelt auf über 3050 Metern, die mit faszinierenden Einblicken in die Dreharbeiten des Daniel-Craig-Streifens „Spectre“ begeistert. Es befindet sich in einem vom renommierten Architekten Johann Obermoser entworfenen Gebäude im Inneren des Gaislachkogls, den man per Seilbahn (Kombipreise beachten) erreicht. Es liegt direkt neben dem Ice Q Restaurant, dem Standort der Hoffler-Klinik im Film. Hier trifft Bond auf Madeleine Swann und hier beginnt die spektakulärste Verfolgungsjagd im Film.

Klimawandel: Wer sich für die Auswirkungen des Klimawandels und des Skizirkusses auf die Umwelt der Alpen interessiert, sollte mal im Sommer die Gletscherstraße in Sölden hochfahren. Das kostet zwar Maut, aber ist eindrucksvoll (es verkehrt auch ein Linienbus). Die Reste des Rettenbach- und des Tiefenbachgletschers sind teils mit Planen abgedeckt und man kann sehr gut sehen, wie sich das Eis zurückzieht – ein Debakel, das für schöne Fernsehbilder bei den Weltcuprennen aus zig Schneekanonen versorgt wird. Oben kann man mit einer Bahn über die Gletscher gondeln (Kombiangebot an der Mautstelle).

Timmelsjochstraße: Beeindruckend ist natürlich die Fahrt übers Timmelsjoch nach Südtirol. Gleich hinter Hochgurgl ist die Mautstelle, die inzwischen auch ein Motorradmuseum beherbergt. Das ist auch zugänglich, wenn der Pass gesperrt ist. Frühestens im Mai und oft nur bis September ist die Straße befahrbar. Unbedingt anschauen sollte man die Stationen, in denen der Bau, das Schmuggeln und die Natur erklärt werden. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018