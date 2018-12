Weihnachtsgans für besten Schützen

Der SSV „Eichelberg 1953 Oberflockenbach lädt am Samstag, 15. Dezember, ab 14 Uhr zum „Weihnachtsgans-Schießen“ ins Schützenhaus ein. Da auf Glücksscheiben geschossen wird, haben auch ungeübte Schützen eine faire Chance, mit jeweils drei Schuss pro Scheibe den Weihnachtsbraten, eine Freilandgans, mit nach Hause zu nehmen, heißt es in der Ankündigung. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird nach Beendigung des Schießens etwa gegen 17 Uhr bekannt gegeben. Das Damenteam des SSV Eichelberg wird auch an diesem Nachmittag mit Kaffee, Tee und hausgemachten Kuchen für den nötigen Rahmen sorgen, heißt es abschließend. wn

