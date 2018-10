Weihnachtsstress im Buchladen

Die Autorin und Buchhändlerin Petra Hartlieb erzählt in „Weihnachten in der wunderbaren Buchhandlung“, wie sie und ihre Mitarbeiter die Zeit vor dem Fest erleben. Denn die sorgt zwar für Umsatz, zerrt aber auch an den Nerven, wie Hartlieb mit Humor und Leichtigkeit beschreibt. Ihr Werk kommt zeitlich vielleicht etwas früh, dürfte dafür aber manchen Leser für sein Kaufverhalten in der Adventszeit sensibilisieren. Nicht erst an Heiligabend in der Buchhandlung erscheinen – oder dann zumindest nicht auf ein bestimmtes Buch festgelegt sein, wäre einer von vielen Ratschlägen. Daneben gibt es auch andere Tipps der Autorin – von Empfehlungen für Buchgeschenke bis hin zu weihnachtlichen Rezepten (Dumont Buchverlag, Köln. 160 Seiten, 18 Euro). dpa

