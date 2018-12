Weiße Flocken am dritten Advent

Offenbach/Berlin.Rodeln, Langlauf oder Abfahrt – Wintersportfreunde konnten das dritte Adventwochenende vielerorts genießen. Auch die Kinder freuten sich über die weißen Flocken wie hier auf dem Erbes-kopf (816 Meter) im Hunsrück. Der Winter legt aber noch nicht richtig los: Die Woche beginnt mit Wolken und Regen, vor allem im Westen wird es milder, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gestern mit. Im Osten herrscht weiter Frost. Die Gefahr von Glatteis bleibe auch zu Wochenbeginn bestehen. Wenig Hoffnung machte DWD-Meteorologe Marco Manitta all jenen, die sich eine weiße Weihnacht wünschen. „Wer dann Schnee sehen möchte, müsste in die Alpen und in die östlichen Mittelgebirge fahren.“ dpa (Bild: dpa)

