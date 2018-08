Wellness beim Fahren

Anzeige

Beim Dahingleiten kann dann erstmals auch Wellness genossen werden. Die Energizing Komfortsteuerung macht es möglich. Sechs Programme lassen sich auswählen. Beispiel gefällig? Das Programm „Frische“ entführt die Insassen mit grünblauem Licht und einer kühlen, erfrischenden Brise ans Meer. Auch Übungen zur Muskelentspannung und zur Steigerung der Achtsamkeit lassen sich abrufen.

Stabilität in der Kurve

Unter der gestreckten Motorhaube arbeiten wahlweise Diesel mit 286 und 340 PS sowie Benziner mit 367 (plus 22 PS über einen Starter-Generator), 435 (plus 22 PS) und 469 PS. Die Mercedes-Maybach S-Klasse wird je nach Wunsch von Benzinern mit 469 oder 630 PS angetrieben. Auch der Mercedes-AMG S 65 entwickelt 630 PS.

Der gefahrene S 400 d legte den Sprint auf die 100-Kilometer-Marke in 5,4 Sekunden hin. Der Vortrieb endet bei 250 km/h. Die S-Klasse taugt also nicht nur fürs Dahingleiten, sondern auch für die flotten Fahrten. Zumal Bodenunebenheiten vorausschauend per System ausgebügelt werden und die erstmals in der S-Klasse verfügbare Kurvenneigefunktion für Stabilität sorgt. Der Mercedes-Benz S 400 d kostet 90 529 Euro.

