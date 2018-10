Welt in Schräglage

Weltweit nimmt die wirtschaftliche Ungleichheit immer mehr zu. Das dokumentiert der „World Inequality Report“, der nun unter dem Titel „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ auf Deutsch vorliegt. Ein Autorenteam um den Starökonom Thomas Piketty stellt fest: Der Trend ist überall derselbe. Das oberste ein Prozent der Bevölkerung sichert sich ein immer größeres Stück vom Einkommen eines Staates. In den USA sind das zurzeit etwa 20 Prozent, während die untersten 50 Prozent dort nur auf 13 Prozent kommen. In Europa sieht es dank eines gut ausgebauten Sozialstaates besser aus, aber auch hier geht die Schere auseinander. Wie kann der Trend gestoppt werden? Die Autoren empfehlen einen hohen Spitzensteuersatz, Investitionen in Bildung, internationale Finanzregister. Ein Buch mit vielen Statistiken – aber lesenswert (Verlag C.H. Beck, München. 816 S., 16,95 Euro). dpa

