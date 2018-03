Wenn das Wetter zur Waffe wird

Anzeige

Das Wetter spielt verrückt. Der dramatische Anfang von Uwe Laubs Roman „Sturm“ berichtet davon, wie ein Wirbelsturm das Berliner Olympiastadion zerstört. In Sibirien steigt die Temperatur innerhalb von Stunden mitten im Winter auf 20 Grad plus. In Australien verdunstet das gesamte Wasser eines großen Sees. Und bei Hannover verwandelt sich ein blauer Sommerhimmel innerhalb von Minuten in ein Gewitterinferno, aus dem faustgroße Hagelkörner fallen.

In vielen Teilen der Erde lässt sich nicht mehr erklären, warum das Wetter immer extremer wird. Besonders hart trifft es Laura Wagner. Erst wird ihr kleiner Sohn von einem Eisbrocken am Kopf verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden. Und als sie ihn zwei Tage später abholen will, gerät sie in einen Schneesturm, wie es ihn in Niedersachsen noch nicht gegeben hat. Mit viel Glück kommt sie gerade noch bis zu der Technologiefirma, in der sie als Sekretärin des Geschäftsführers arbeitet.

Sie ist fast allein in der Firma. Kaum jemand kann dort hinkommen, weil der Verkehr im Schnee völlig zusammengebrochen ist. Dabei wäre so viel zu tun, denn der Geschäftsführer ist gerade getötet worden. Niemand weiß, warum und von wem, aber die wenigen Menschen, die es in die Firma geschafft haben, hegen den Verdacht, dass es etwas mit der Geschäftsreise nach China zu tun haben könnte, wo er gerade die neueste Entwicklung der Firma verkauft hat.