Wenn Lorsch feiert, ist immer Betrieb

Lorsch.Vielerorts wird darüber nachgedacht, wie man die Innenstädte mehr beleben könnte – mit Aktionen, Festen, Veranstaltungen. In Lorsch gibt es solche Probleme nicht. Ob Frühlingsmarkt oder Kerb, Johannisfest oder Weihnachtsmarkt, Platzkonzerte oder Musik- und Theater-Veranstaltungen rund um die Welterbestätte – das Lorscher Zentrum ist meist gut frequentiert. So viel ist manchmal los, dass Ruhe sogar eine gefragte Alternative zur lebhaften Betriebsamkeit wird. Lorscher, die im Zentrum wohnen, wünschen sich jedenfalls mehr Rücksicht. Auf Vorschlag des Magistrats mit Bürgermeister Schönung an der Spitze berät der Kulturausschuss deshalb über die Einführung von sogenannten ruhigen Wochenenden. Einstimmig wird entschieden, 2019 insgesamt fünf Daten für ruhige Wochenenden zu setzen.

Auf liebgewonnene Unterhaltungsangebote soll nicht verzichtet werden. Weder die Platzkonzerte am Benediktinerplatz noch die Feste sollen zusammengestrichen werden. Aber fünf Samstage und Sonntage sollen nun von Veranstaltungen frei gehalten werden. Unter anderem die Freizeitlärm-Richtlinie erfordert es, unterschiedliche Interessen künftig genauer abzuwägen. Am 11. und 12. Mai, 8. und 9. Juni, 6. und 7. Juli, 17. und 18. August sowie 21. und 22. September 2019 soll es nun erstmals ruhige Wochenenden geben. Dann sollen die Erfahrungen mit der Neuerung ausgewertet werden – und beraten, ob es auch 2020 einige eigens ausgewiesene ruhige Wochenenden geben soll.

2018 sind die Traditionsfeste besonders gut besucht, heißt es von Seiten der Stadt. Auch Führungen im Pfingstrosengarten und im Tabakschuppen sind sehr gefragt, das Freilichtlabor Lauresham lockt mit zahlreichen Thementagen, das Sapperlot mit Stars auf der Kleinkunstbühne, das Musiktheater Rex feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einem mehrtägigen Open-Air an der Klostermauer. Und Betrieb ist natürlich nicht nur im Zentrum. Auch das Birkengarten-Festival, das 2018 erstmals auf fünf Tage verlängert wird, erweist sich mit seinem Unterhaltungsprogramm erneut als Publikumsmagnet für die ganze Familie.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018