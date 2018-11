Wenn sogar Pausen sprechen

So also klingt die Freude über das Vertraute, klingt Musik, wenn sie Herzenssache ist: für Antonin Dvorák, der sie 1895 nach der Rückkehr von seiner zweiten Amerikareise im stillen Vysoká als Liebeserklärung an seine tschechische Heimat komponierte, und für das Bennewitz Quartett, das mit Dvoráks Streichquartett Nr. 13 G-Dur am Donnerstagabend rund 90 Besucher in Weinheim entzückte.

Jakub Fiser, Stepán Jezek (beide Geige), Jiri Pinkas (Viola) und Stepan Dolezal (Violoncello) kennen kein Leistungsgefälle in ihrem kammermusikalischen Kleeblatt. Sowohl die Viola, als auch das Cello sind im Prager Elite-Streichquartett mehr als nur Fundament im Notenbauwerk. Bereits beim Kopfsatz von Dvorák ließen die vier Musiker neben der Homogenität eine tiefe Verbundenheit spüren, spielten sie sich in einen Rausch slawischer Klanglichkeit. Es hätte nicht viel gefehlt, und das Publikum wäre von der Etikette abgewichen und hätte sich schon nach dem Allegro zu Zwischenbeifall hinreißen lassen. Auch nach dem Adagio mit seinem Wechsel nach Es-Dur und seiner Pathetik, die das Bennewitz Quartett bis zur Schmerzgrenze ausreizt, liegt atemberaubende Spannung in der Luft.

Damit ist allerdings, was Dvorák betrifft, der atmosphärische Höhepunkt des Streichquartetts erreicht. Im weiteren Verlauf mischt der Komponist Folkloristisches aus der Heimat mit Aspekten der „Neuen Welt“, die er zuvor unter anderem in New York erfahren hatte. Dank außergewöhnlicher Präsenz der vier tschechischen Musiker bleibt das Niveau hoch, und das Publikum applaudiert am Ende des Konzerts vor einem Rondo als Zugabe begeistert.

Beim ersten Werk des Abends, Mozarts Streichquartett d-Moll, KV 421, war im zweiten Satz, dem Andante, eindrucksvoll zu hören gewesen, wie wichtig „sprechende Pausen“ sein können. Wie ein ständiges Kommen und Gehen mutet Mozarts permanenter Wechsel zwischen Piano und Forte an, und wer dies als musikalisch ausgedrückte Wehen interpretieren möchte, kann dies getrost tun, weil Mozart sein einziges Moll-Quartett zu Papier brachte, während er über die Niederkunft seiner Frau Constanze wachte.

Mit prägnanten Sätzen, suitenhaft aneinandergereiht, schaffte Erwin Schulhoff 1924 in Salzburg bei der Aufführung seiner „Fünf Stücke für Streichquartett“ den Durchbruch. Kraftvoll geht Bennewitz das Werk in der „Viennese“ an, zeigt sich in der „Serenata“ geschmeidig und düster bis zum aushauchenden Ende, das leider von der Lüftung der Aula übertönt wird. Die hat beim fünften Stück, einer Tarantella, keine Chance mehr. Wild und leidenschaftlich endet Schulhoff, und man hofft, nicht erneut zehn Jahre bis zum Wiedersehen mit diesen Musikern warten zu müssen. dra

