Wenn WhatsApp überlebenswichtig wird

Hinzu kommen dann noch die Hormone, die vor allem das Versiegen der Sprache und chronisch schlechte Laune hervorrufen. Er habe von Eltern gehört, die ihrem 15-jährigen Sohn einen Adventskalender mit offenen Türchen hingehängt haben, damit er jeden Tag eine Tür zuschlagen kann. Ein Drama sei ja auch, dass heutzutage die Pubertät immer früher eintrete. „Wenn das so weitergeht, sieht man eines Tages Bobby-Car-Fahrer mit Vollbart“.

Auch die Hygiene werde von Erwachsenen völlig überschätzt. „Kennen Sie dieses Duft-Cuvée aus Pubertät und Deo, das einem die Tränen in die Augen treibt?“ – Jung erzählt die Geschichte von seinem Neffen Timo, der, als er seine erste Freundin zu sich einlud, erst einmal bei Google Maps nachschaute, wo sich das Bad befindet. Auch er könne sich noch gut an seine Pubertät erinnern, vor allem an den ersten Liebeskummer. „Merke Dir eins“, habe sein Vater damals gesagt, „an Eurer Trennung sind genau zwei Leute schuld, Deine Freundin und ihre Mutter“.

Motto „essen, schlafen, chillen“

Viele Eltern möchten ja so was wie die Kumpels ihrer Kinder sein. Aber das funktioniert nicht, Jugendsprache ist genauso peinlich. Auch er wollte nie der Freund seines Vaters sein. „Vor allem dann nicht, wenn der im Sommer mit seinen kurzen Hosen durch die Stadt läuft“. Dann gibt es noch die Erwachsenen, die sich nie von ihrer Jugendzeit trennen, wie der 90-jährigen mit dem Auto-Aufkleber „Abi 1948“. Wer pubertierende Kinder hat, sollte sich einfach deren Motto „essen, schlafen, chillen“ vor Augen halten.

Auch dass der Fernseher, in Zeiten von Netflix und Streaming, ein antiquarischer Gegenstand darstellt. Zwei ebenso amüsante wie lehrreiche Stunden vergingen an diesem Abend wie im Flug. Denn Matthias Jung behandelt das brisante Thema „Pubertät“ nicht nur mit feinem Humor. Er gibt wissenschaftlich fundierte Einblicke in die Gehirne Heranwachsender.

Tipps, wie man das Zusammenleben mit dieser Spezies gelassen übersteht, gibt Matthias Jung obendrein – ganz nach dem Motto „Pubertät ist, wenn man trotzdem lacht“. rav

