Werdende Eltern können lernen

Im Workshop „Babyzeit“ können sich am Samstag, 1. September, von 10 bis 16 Uhr werdende Eltern einen ganzen Tag Zeit für ihr Ungeborenes nehmen. In einem entspannten Rahmen mit maximal zwölf Teilnehmern vermittelt Sozialpädagogin Tatjana Schäfer fundierte Kenntnisse über die Bindungsentwicklung in der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr des Kindes. Darüber hinaus vermittelt die Kursleiterin Tipps, die nach der Geburt entlasten. Für Schwangere (Entbindungstermin Anfang 2019) startet am 29. September, von 13.30 bis 17.30 Uhr, ein intensiverer „Bindungsorientierter Elternkurs“ mit fünf Terminen bis Ende März. red