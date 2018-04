Wertsachen und Kameras gestohlen

Anzeige

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag in der Zeit zwischen 11 und 13.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Landgraben“ (Waid-Olfing) eingebrochen. Nach gestrigen Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher eine Terrassentür brachial auf und durchsuchten im Haus sämtliche Zimmer und Behältnisse. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen drei neue Überwachungskameras der Marke Arlo im Wert von mehreren hundert Euro. Desweiteren ließen die Täter Schmuck und Uhren mitgehen. Die Höhe des Gesamtschadens ist l noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 bei der Polizei zu melden. red