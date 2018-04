Wie ein Brett auf der Straße

Anzeige

frankfurt.Amerikanische Autos haben hierzulande einen relativ schweren Stand. Man wirft den Erzeugnissen der US-Hersteller schlechte Verarbeitung und ein unausgereiftes Fahrwerk vor. Oftmals ist die Rede von einem schwammigen Fahrgefühl. Es geht aber auch anders, zumindest bei den neuesten Modellen von Cadillac.

Cadillac ATS-V Sedan Limousine Motor: Sechszylinder-Benziner Hubraum: 3564 ccm Leistung: 346 kW/ 470 PS Max. Drehmoment: 603 Nm Antrieb: Hinterradantrieb, Acht-Stufen-Automatik Höchstgeschw.: 304 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 3,9 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 17,3 l, außerorts: 8,2 l, gesamt: 11,6 l CO2-Emission: 265 g/km Abgasnorm: Euro 6 Länge: 4673 mm, Breite: 1811 mm, Höhe: 1415 mm Leergewicht: 1693 kg Kofferraum: 381 Liter Preis: 69 900 Euro Serienausstattung: Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten, elektronisches Differential mit Schlupfbegrenzung, Rückfahrkamera, Informations- und Mediensystem, Navigationspaket mit 8-Zoll-Bildschirm. neu

Seit 1902 produziert die Firma, die zu General Motors gehört, Modelle des Premiumsegments. In den letzten Jahren haben die Amerikaner ihre europäische Modellpalette mit fortschrittlicher Technik aufgerüstet und für den europäischen Markt konkurrenzfähig gemacht. Dies hat ein Test des luxuriösen Flaggschiffs CT6, der in dieser Zeitung vor zwei Wochen publiziert wurde, ergeben. Und dies bestätigen auch die Testfahrten mit der Mittelklasse-Luxuslimousine ATS-V.

Hinter dem V verbirgt sich dabei die besonders leistungsstarke Fraktion der Amerikaner. In den ATS-V haben die Ingenieure einen Motor mit Twin-Turbolader verbaut, der satte 470 PS leistet und ein Drehmoment von 603 Nm entwickelt. Damit schießt der amerikanische Kraftbolzen in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 304 km/h. Das ist mal eine Ansage in Richtung Stuttgart und München. Denn die ebenso stark motorisierten Modelle Mercedes-AMG C 63 und BMW M3 regeln bei der Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h ab. Was ja eigentlich vernünftiger ist. Aber wer fragt schon nach Vernunft bei diesen Fahrzeugen? Für die Kraftübertragung sorgt beim Cadillac eine Acht-Stufen-Automatik, die reaktionsschnell und ruckfrei arbeitet. Mit Paddeln am Lenkrad kann der Fahrer auf den Schaltvorgang Einfluss nehmen.