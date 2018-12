Wie man sich gut benimmt

„Jede Handlung, die man in Gesellschaft unternimmt, sollte Respekt vor den Anwesenden zeigen.“ Mit dieser Maxime beginnt ein kleines Büchlein, das Einblicke in die amerikanische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts erlaubt. Der Titel wirkt umständlich, ist aber typisch für seine Zeit: „110 Regeln des Anstands und gegenseitigen Respekts in Gesellschaft und im Gespräch“. Der Name des Verfassers: George Washington (1732-1799). Er war ein Mann mit vielen Talenten – erster Präsident der USA, aber auch Parlamentarier und Armeeführer im Unabhängigkeitskrieg und Großgrundbesitzer.

Trump befolgt die Regeln nicht

Er war ungefähr 14, als er die Benimmregeln aufschrieb. Am wichtigsten sind die moralischen Ermahnungen: „Sag nichts Schlechtes über Abwesende, das ist nicht gerecht“ und „Glaub nicht zu rasch Gerüchte, die andere herabsetzen“. Hier wird deutlich, dass es vor allem um Charakterbildung geht. Im Vorwort zieht Moritz Freiherr Knigge, dessen Vorfahr die Sammlung „Über den Umgang mit Menschen“ veröffentlichte, eine Verbindung zum aktuellen Präsidenten: Donald Trump sei „auf bestem Wege, im Rekordtempo gegen alle 110 Regeln Washingtons zu verstoßen.“ (dtv, 59 S., 10 Euro) dpa

