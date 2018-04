Anzeige

Rasant schlägt er den Bogen von Angela „Eterna“ Merkel, der Claudia Pechstein der politischen Bühne, über den Sargträger der SPD, Olaf Scholz, bis hin zu Erzengel Sigmar Gabriel, der sich zur „Pummelputte“ futtert.

Soweit, so gut. Da kann der geneigte Zuhörer noch folgen. Abstrus wird’s jedoch, wenn der Satiriker das Wortspiel überzieht, von der großen Koalition „Groko“ auf Krokodil-Leder kommt und dann über Damen-Handtaschen als weibliche Antimaterie plaudert. Oder wenn er die Kritik an der Politik Erdogans durch den Böhmermannschen Geißbock aufgreift, nur um beim Tabellen-Schlusslicht 1. FC Köln zu landen, der das Tier in seinem Wappen trägt. Was sich Reis erlaubt, erlaubt sich kaum einer seiner Kollegen. Er trifft Hitler an der deutsch-österreichischen Grenze, lässt Tunesier als Beifang in Thunfischdosen servieren und nimmt Platz am Selbstmörder-Stammtisch. Bitterböser geht es kaum. Aber man kann in seinem Alter ja nicht jedem gefallen.

Und deshalb bekommen bei Thomas Reis alle ihr Fett weg – die Möpse von Melania Trump, die „Schnippelschamanen“ in ihren Fernsehküchen und natürlich sein nesthockender Sohn Denis. Der erinnert ihn im Zwiegespräch immer wieder an seine Angst vor dem Alter. „Wie schmeckt Curry-Wurst püriert?“, fragt denn auch ein leidlich resignierter Kabarettist nach einer durchwachten Nacht auf dem Schlingentisch des Orthopäden. Wir wissen es nicht, aber vielleicht könnte ein Gläschen Frauengold oder ein Underberg zur Wiederherstellung beitragen.

Beide Marken waren in der Fernseh-Werbung des zurückliegenden Jahrhunderts allgegenwärtig – die Werbeslogans hat man heute noch parat. Den Beweis dafür trat das Publikum selbst an. Reis musste nur die ersten Worte der Slogans anstimmen, schon schallte der Rest durch den Raum. Hier lief er zur Höchstform auf und packte das Publikum von der humoristischen Seite. Denn ein bisschen Nostalgie darf mit 50 schon sein. i.k.

