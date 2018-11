Wie Trump-Wähler ticken

US-Präsident Donald Trump (hier bei einer Veranstaltung in Florida). © dpa

Für viele kam die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten überraschend. Der langjährige US-Korrespondent der „Zeit“ gesteht, er habe wie viele andere die Wahl Trumps nicht kommen gesehen oder für möglich gehalten. „Ich habe mich gewaltig geirrt“, legt Klingst im Vorwort des bei Reclam erschienen Büchleins ein sympathisches „Mea Culpa“ (lateinisch für „meine Schuld“) ab.

Klingst verließ während seiner Zeit als Korrespondent (2007-14) regelmäßig die Washingtoner Blase, um das Land besser zu verstehen. Deshalb schmerzt es ihn ganz besonders, diesen Trend nicht vorher erkannt zu haben. Dabei hatte er schon ein frühes Vorbild in dem Patriarch seiner Gastfamilie in Colorado, bei der er während eines Austauschjahrs lebte. Nach der Wahl des Rechtspopulisten durchforstete Klingst sein Archiv, schaute sich das Material seiner Recherche-Reisen noch einmal an und vereinbarte zusätzliche Ortstermine. Dabei heraus kam ein kluges und wichtiges Buch, das auf 158 Seiten hilft, zu verstehen, wie Trumps Wähler ticken.

Stark unterschiedliche Gründe

Gewiss ist Klingst nicht der Erste, der über das Phänomen der Trump-Wähler schreibt. Aber er tut es nicht vom Schreibtisch aus oder von oben herab, sondern einfühlsam und mit der Tiefenschärfe eines Reporters, der mit Dutzenden Anhängern des Präsidenten gesprochen hat. Elegant verknüpft der Autor zum Verständnis notwendige Rahmeninformationen mit den Begegnungen. Er nimmt seine Leser mit nach Marshalltown, einer kleinen Stadt in Iowa, die seit dem Inkrafttreten der Nafta-Verträge große Veränderungen erlebte. Dort besucht er Mona Kilborn, deren Mutter bei einem Autounfall ums Leben kam, den eine nicht dokumentierte Mexikanerin verschuldet hatte. Die Mischung aus persönlicher Wut und Unbehagen über die Veränderungen in ihrer Stadt machte sie zu einer rabiaten Befürworterin von Mauer und Deportationen illegaler Einwanderer.

Richtig gruselig wird es, wenn Klingst seine Leser in den sumpfigen Süden von Kentucky entführt, wo er den Neonazi Ron Edwards auf seinem entlegenen Anwesen trifft. Dieser steht für den in Charlottesville in den Blick gerückten Teil der Unterstützer Trumps, die eine angebliche Überlegenheit der weißen Rasse behaupten.

In Wisconsin stellt Klingst die Beweggründe des frommen Pastors Mike Breininger vor, dem noch einmal andere Dinge wichtig sind: das Verbot von Abtreibung und Homoehe, die Berufung konservativer Richter, ein starkes Militär und Privilegien für die Kirchen. Nach der Lektüre wird verständlicher, warum der Kirchenmann über Trumps Sexismus und schmutzige Sprache großzügig hinwegsehen kann. Klingst vermittelt in „Trumps Amerika“ ein differenziertes Bild der Trump-Wähler, das gewissermaßen die Typologie Emily Ekins’ vom libertären Cato-Institut mit Leben erfüllt, die so etwas wie der Goldstandard der Trump-Wählerforschung ist. Jeder, der besser verstehen möchte, warum der Präsident auch nach zwei Jahren noch fest im Sattel sitzt, sollte das kurzweilige Büchlein des ausgewiesenen USA-Kenners zur Hand nehmen. Es schließt eine Lücke in der deutschen Trump-Rezeption.

