Wiederaufnahme der „Fledermaus“

Ein vermögender Kleinstädter, der ins Gefängnis müsste, aber lieber mit hübschen Ballerinen feiern will. Seine Frau, die so gerne tugendhaft wäre, aber bei jedem hohen Ton eines Tenors dahinschmilzt. Ein um keine Ausrede verlegenes Dienstmädchen, das von einer großen Karriere als Schauspieldiva träumt. Das sind die Zutaten von Johann Strauß‘ „Die Fledermaus“. Innerhalb einer vertrackten Intrigenhandlung, in der jeder vorgibt etwas zu sein, was er nicht ist, werden der langweilig-sittsame bürgerliche Alltag und der Traum einer moralisch-freizügigen Theaterwelt genüsslich gegeneinander ausgespielt.

Das Staatstheater Darmstadt zeigt die Operette als Wiederaufnahme in seinem Großen Haus. Premiere ist am Donnerstag, 22. November, 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen am 9., 21. und 31. Dezember (zum letzten Mal). zg

