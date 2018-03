Willkommen zurück, alter Knabe

Anzeige

Sven Regener schwelgt mit Freude in Erinnerungen und seine Anhänger begleiten ihn gerne dabei. Sofort erinnern sie sich an die Verfilmung seines bisher erfolgreichsten Romans: „Herr Lehmann“ von 2003. Am Ende wird darin Herr Lehmanns bester Freund Karl Schmidt (Detlev Buck), von einem Arzt (Christoph Waltz) ruhiggestellt. In „Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt“ (2017) kehrt Karl Schmidt nun zurück. Dieses Mal spielt ihn Charly Hübner.

Geknickter Lakoniker

Das passt: Aus dem stolzen Beschützertyp ist ein geknickter Lakoniker geworden. Nach einem längeren Aufenthalt in der „Klapse“ ist er clean und arbeitet als Hausmeister. Doch plötzlich trifft Karl Schmidt per Zufall auf Raimund (Marc Hosemann), mit dem er mal in einer Band spielte. Allerdings trinkt Karl keinen Alkohol und nimmt keine Drogen mehr. Das kommt Manfred ungelegen. Dieser braucht einen Fahrer für die „Magical Mystery Tour“ seines Techno-Labels. In Wahrheit steht die Feierei im Techno-Berlin der 90er an. Viel mehr passiert in diesem Film eigentlich auch gar nicht. Eine bahnbrechende Handlung sollten Regeners Anhänger deshalb nicht erwarten. Dafür wissen das Ensemble und die Dialoge zu unterhalten. tsch