Windows 10 für Anfänger

Der Umgang mit Computern ist kein Hexenwerk, jeder kann das lernen. Der Computer-Club-Weinheim CCW bietet dazu einen Anfängerkurs zu dem weit verbreiteten Betriebssystem Windows 10 an.

Dieser Kurs unter der Leitung von Heiko Ehmsen beginnt am Donnerstag, 8. November, im Clubraum in der Weinheimer Uhlandschule (Bahnhofstraße 19). Er läuft an fünf Abenden jeweils von 18.45 bis 21.15 Uhr, die Gebühr beträgt 75 (für Mitglieder des CCW ermäßigt auf 55) Euro.

Das Angebot richtet sich an den unerfahrenen Computer-Anwender. Es werden grundlegende Kenntnisse für ein effektives Arbeiten mit dem Windows-10-Rechner vermittelt. Die Themen im kurzen Überblick: Windows 10 kennenlernen, Desktop und Apps, Fenster bedienen, Explorer kennenlernen und anpassen, Dateien und Ordner verwalten, Elemente und Informationen suchen, Startmenü, Desktop und Sperrbildschirm anpassen, Apps installieren und deinstallieren, Systemeinstellungen vornehmen. Erste Erfahrungen im Umgang mit Maus und Tastatur werden vorausgesetzt.

Nähere Auskünfte gibt es Heiko Ehmsen (Telefon 06201/56441, E-Mail hehmsen@c-c-w.de), dort kann man sich auch anmelden. Weitere Infos zu Schulungen und anderen Angeboten des CCW auf der Homepage unter www.c-c-w.de. tib

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018