Winziger Pilz gefährdet Mammutbäume

Die Natur entwickelt sich und denkt sozusagen in anderen Zeiträumen als der Mensch. „Was die niederschlagsarme Zeit in diesem Jahr, als zwischen April und November kaum Regen fiel, bewirkt hat, wird frühestens im nächsten Jahr richtig deutlich werden“, sagt Professor Cassian Schmidt. Der Leiter des Weinheimer Hermannshofes beschäftigt sich nicht nur mit Gartenanlagen und Bepflanzungen im öffentlichen Raum. Als er vor drei Wochen an einer Tagung des Bundesamtes für Ernährung und Landwirtschaft teilnahm stand auch dort der Klimawandel und seine Auswirkungen für die Fauna auf der Tagesordnung.

In Weinheim wurde die lange Trockenperiode von zwei spektakuläre Bewässerungsmaßnahmen geprägt. Die große Libanon-Zeder im kleinen Schlosspark wurde von der Weinheimer Feuerwehr mit rund 8000 Litern Wasser über den extrem heißen Sommer gebracht. Die verschiedenen Abteilungen hatten sich sogar extra einen Einsatzplan für ihre Bewässerungsmaßnahmen zusammengestellt.

Libanon-Zeder 1720 gepflanzt

„Diese Maßnahme war extrem sinnvoll“, sagt Bernhard von Hirschheydt, der beim Weinheimer Grünflächenamt speziell für Baumfragen zuständig ist. Gleichwohl weiß auch er, dass gerade bei älteren Bäumen die Reaktionen auf Stress durch Umweltbedingungen manchmal erst Jahre später zu erkennen sind. Die um 1720 gepflanzte Libanon-Zeder mit einer Höhe von rund 27 Metern und einem Stammumfang von über fünf Metern gilt als die größte Zeder Deutschlands.

Noch größer sind die Mammutbäume in Weinheim. Die ersten von ihnen – etwa 110 an der Zahl – wurden in der Gründungszeit des Exotenwaldes um 1872 gepflanzt. Zwei von ihnen wurden im Januar 2006, als Folge des extrem heißen Sommers 2003, gefällt. In den vergangenen Wochen sollte zwei weitere Mammutbäume das selbe Schicksal ereilen, doch der Leiter des Kreisforstamtes, Dr. Dieter Münch, entschied nach einem Ortstermin (wie berichtet), dass man bis zum Frühjahr noch abwarten wird. Dann werde sich zeigen, ob die Bäume wieder austreiben.

„Das halte ich für eine richtige Entscheidung“, sagt Cassian Schmidt. Er würde sogar noch länger, mindestens bis in den Juni kommenden Jahres warten, ehe die Kettensäge zum Einsatz kommt. Schmidt hat sich verschiedene Mammutbäume in der Region angeschaut – unter anderen steht auch ein Exemplar im Fürstenlager in Bensheim-Auerbach. „Ich habe keinen einzigen kerngesunden Mammutbaum gesehen“, sagt er. Wie im Exotenwald macht den mächtigen Baumriesen ein winzig kleiner Pilz zu schaffen. „Der Mikropilz verstopft die Leitungsbahnen der Bäume und führt zu unregelmäßig auftretenden, rotbraunen Stellen an Ästen“, erklärt Cassian Schmidt. Der Fachmann spricht von einem Triebsterben, gegen das kein Kraut gewachsen ist. Der Baum versucht, sich mit Harz gegen den Befall abzuschotten. Man kann nur versuchen, dem Baum Stress wegzunehmen. Das hat sowohl die Weinheimer Feuerwehr zusammen mit den Stadtwerken und dem Kreisforstamt bei einigen Bäumen des Exotenwaldes durch die Bewässerung versucht. Gleiches erfolgte im Hermannshof beim gut 30 Meter hohen und 130 Jahre alten Exemplar, das 1888 neben dem Tagungsgebäude des Schau- und Sichtungsgartens gepflanzt worden war.

Klar ist allerdings auch: Die Bergmammutbäume sind eigentlich nicht für unser ohnehin wärmeres Klima geschaffen. In Kalifornien wachsen sie in Höhen weit über 1000 Metern und haben es im Durchschnitt um einige Grad kühler als hierzulande. Das gelte übrigens auch für die Fichte. „Die gehört nicht ins Flachland“, sagt Schmidt. Er ist sich sicher, dass mit dem Klimawandel eine Veränderung unserer Vegetation einhergehen wird und sagt: „Es ist spannend zu sehen, was passiert.“

Im Hermannshof hat sich durch die lange Trockenperiode zunächst einmal der Wasserverbrauch in diesem jahr gegenüber sonstigen Durchschnittswerten verdoppelt – obwohl beispielsweise auf das Bewässern des Rasens verzichtet wurde. Die Prärie- und Steppenstauden sind relativ gut mit der Wasserknappheit zurechtgekommen. Insgesamt spricht auch der Pflanzenfachmann von einer rasanten Veränderung. Vieles wird sich erst in einigen Jahren zeigen. dra

