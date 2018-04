Wir sind Energie

Anzeige

Neue Produkte

Die Energiewirtschaft ist in Bewegung. Auch die GGEW AG vollzieht einen Wandel, von einem reinen Anbieter für Strom, Gas und Wasser zu einem Energiedienstleister. Energiewende, Digitalisierung und zunehmender Wettbewerb prägen die Branche. „Die Antwort auf diesen Wandel liegt aus unserer Sicht in neuen, innovativen Produkten und Produktkombinationen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen, ihnen echten Mehrwert bieten und sie an der Energiewende teilhaben lassen. Unsere Strategie ist es also, zukunftsorientierte Lösungen für die Region und Kunden zu entwickeln“, so Hoffmann. Daher hat das Unternehmen Produkte im Bereich Elektro- und Erdgasmobilität, Erneuerbare Energien, Internet/Telefonie und mehr im Angebot. Weitere Produkte sind in Planung.

PV-Pachtmodell

Hausbesitzer können sich über ein attraktives Angebot der GGEW AG freuen: Wer dauerhaft von den Vorteilen einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach profitieren möchte, kann dies über das Modell „DEIN GGEW SONNENDACH“ tun – und das ohne großen Aufwand und hohe Investitionen. Denn Hausbesitzer können ihre Photovoltaikanlage – wenn gewünscht auch mit Stromspeicher – ganz einfach von der GGEW AG pachten, ohne sich um Planung, Bau, technische Überwachung und Reparatur kümmern zu müssen. Der Pachtpreis bleibt für 18 Jahre konstant.

Elektromobilität

„Als innovativer Energiedienstleister bringen wir die Elektromobilität in Südhessen mit Kraft voran“, erklärt der GGEW-Vorstand. Aktuell hat die GGEW AG bereits 33 öffentliche Ladepunkte in der Region umgesetzt. Aber auch wer daheim laden möchte, ist bei der GGEW AG an der richtigen Adresse. Ob Wallbox für die Garage oder Ladestation für die Einfahrt, das Unternehmen unterstützt bei der Planung und Umsetzung und installiert auf Wunsch die passende Ladelösung für das Elektrofahrzeug. Ebenfalls im Angebot: E-CarSharing, also Carsharing mit Elektrofahrzeugen. Seit 2016 können Autofahrer in Bensheim E-CarSharing nutzen. Weitere Standorte in der Region werden demnächst fertiggestellt. Dann stehen den Kunden verschiedene Fahrzeuge an unterschiedlichen Standorten zur Verfügung. So können die Nutzer flexibel das passende Elektroauto mieten und nebenbei einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Highspeed-Internet

Die Tochtergesellschaft GGEW net ist der zuverlässige Partner für High Speed Internet und Telefonie. Das Unternehmen verfügt über ein Glasfasernetz von mehr als 300 Kilometern Länge, das zudem kontinuierlich erweitert wird. Dieses dient als Basis für hochverfügbare und ultraschnelle Internetverbindungen. Die GGEW net richtet sich mit der Produktfamilie MySpeedy an Privathaushalte, individuelle Lösungen für Gewerbe und Industrie werden direkt unter der Marke GGEW net angeboten. red/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018