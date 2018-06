„Wir werden uns nicht lahmlegen lassen“

Anzeige

Das müssen die Weinheimer Gemeinderäte erst einmal verdauen: Fridi Miller ficht wie berichtet die Weinheimer Oberbürgermeister-Wahl an und verhindert damit vorerst eine ordentliche Amtseinführung. Dann der große Knall, als Wahlsieger Manuel Just (parteilos) nur wenige Stunden später bekannt gibt, dass er als Amtsverweser nicht zur Verfügung steht und stattdessen so lange in Hirschberg Bürgermeister bleibt, bis Millers Einspruch beim Regierungspräsidium Karlsruhe und den weiteren Instanzen vom Tisch ist. Im Fall von Sindelfingen – dort hat Miller die OB-Wahl auch angefochten – zieht sich das Verfahren inzwischen seit Mai 2017.

Vor allem die Grünen, die Just im Wahlkampf ebenso wie CDU, Freie Wähler und FDP unterstützten, schienen von dessen Entscheidung überrascht. „Das war mit uns so nicht abgestimmt. Jetzt müssen wir uns erst einmal damit auseinandersetzen, wie wir damit umgehen“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen Alternativen Liste (GAL), Elisabeth Kramer. Auch der grüne Stadtrat und Landtagsabgeordneter Uli Sckerl sagte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir sind in einer schwierigen Gefechtslage, schließlich kommt 2019 auch die Kommunalwahl auf uns zu.“

Stillstand vor Kommunalwahl?

Die Angst vor politischem Stillstand in der Stadt ist allenthalben spürbar. Zwar wird Erster Bürgermeister Torsten Fetzner mit einhelliger Unterstützung der Parteien die Geschäfte der Stadt ab dem 12. August führen, wenn OB Heiner Bernhard in Rente geht. Doch inwieweit er wichtige Themen wie die Gewerbeentwicklung vorantreibt, bleibt abzuwarten. Der Oberbürgermeister ist im politischen System einer Stadt wie Weinheim eine zentrale Figur. Er setzt die Themen, über die der Gemeinderat abzustimmen hat und kann dabei aufs Tempo drücken oder etwas erst einmal zurückstellen, wenn die Verwaltung noch wichtige Punkte klären muss.