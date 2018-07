Witziger Treibstoff ist Mangelware

Anzeige

Solcher Unfug ist die Spezialität des abgehalfterten Teamleiters Georg, der eigentlich von einer steilen Karriere als Konzernlenker geträumt hat, aber nach einer schmählichen Degradierung und diversen Abmahnungen nun auf den unattraktiven Nacht-Posten abgeschoben wurde. Doch die Hoffnung, zumindest Georgs Hoffnung, stirbt zuletzt: Er möchte aus der „Tanke“ einen Vorzeigebetrieb machen.

Störende Kundschaft

Dumm nur, dass gelegentlich auch noch Kunden in die Tankstelle hereinschneien, die nicht nur Georg, sondern auch der gesamten überforderten Belegschaft das Leben schwer machen. So möchte doch eine fürsorgliche Großmutter ihrem unter einem sehr menschlichen Bedürfnis leidenden Enkel den Weg zur Raststätten-Toilette bahnen. Doch der führt an Georg vorbei, der der alten Frau schnarrend seine Erst-zahlen-dann-pinkeln-Politik entgegenschnarrt.

Bis Oma endlich doch einen Schokoriegel gekauft hat, um sich das Recht auf Erleichterung zu erkaufen, ist das Malheur dann schon geschehen. „Sie Vorschriftsnazi“, schnauzt sie den Nacht-Chef an – und liegt damit goldrichtig.

Zunächst auf zwölf Episoden ist die neue ZDFneo-Serie angelegt, die so gerne witzig wäre und damit junge Zuschauer binden will. Ob das mit drastischen Überzeichnungen, nicht wirklich originellen Gags und platt bemühtem Alltagsbezug gelingen wird, darf angezweifelt werden. Dem Vergleich etwa mit der zynischen Schärfe der ProSieben-Kultserie „Stromberg“ hält „Tanken mehr als super“ nicht Stand.

Immerhin: In den weiteren Folgen – nach der eher unlustigen ersten Folge – sind Gastauftritte von bekannten Gesichtern geplant: So schauen in den Episoden vier, acht und elf der Rapper Eko Fresh, in Folge neun der Jan-Böhmermann-Sidekick William Cohn („Neo Magazin Royale“) sowie zum Finale ZDF-Nachrichtenmoderatorin Dunja Hayali vorbei. Gut möglich aber auch, dass an der Tanke schon bald wieder die Lichter ausgehen. tsch

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018