Wo der Traum vom Haus in den Bergen real wird

Anzeige

Sankt Georgen am Kreischberg.Ein Häuschen in den Bergen, ein stiller Rückzugsort vom schnelllebigen Alltag, ein Platz zum Durchschnaufen in herrlicher Natur: Immer mehr Menschen jagen diesem Traum hinterher und lassen ihn, zumindest in der Ferienzeit, real werden – mit einem exklusiven Ferienhaus-Erlebnis, das die individuellen Ansprüche abdeckt. Wohlfühl- und Aktivurlaub in gediegener Privatsphäre erfreut sich bei Paaren und Familien immer größer werdender Beliebtheit. Das entsprechende Angebot dafür wird gerade auch in Österreich stetig ausgebaut. Sogenannte Chalets – Ferienhäuser in Holzbauweise, bevorzugt mit luxuriöser Ausstattung auf Vier- und Fünfsternniveau – sprießen dort seit Jahren wie Pilze aus dem Boden und das in den schönsten Ecken der Alpenrepublik.

Hauptverantwortlich hierfür sind Unternehmen wie die 2011 gegründete Alps Residence Holidayservice GmbH von Gerhard Brix, Österreichs führender Vermieter von Ferienhäusern und -appartements. Aktuell umfasst das Alps-Residence-Angebot zwölf Ferienresorts mit über 3000 Betten. Dazu gehören Anlagen wie der Alpenpark Turracher Höhe, die Kreischberg Chalets, die Alpenchalets Reiteralm bei Schladming oder das Alpendorf Dachstein West in Annaberg im Salzburger Lammertal, aber auch das Erzberg Alpin Resort, das innerhalb eines weltweit einzigartigen Tourismusprojekts aus einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung entstanden ist. Vor allem in den Bundesländern Steiermark und Kärnten sind die Ferienwohnungsanlagen zu finden. Im August dieses Jahres kommt mit den Tauernsuites Mitterwirt in Piesendorf ein neues All-Suite-Resort in Salzburg dazu. Geplant ist in dieser Region zudem das Carpe Solem (Frühjahr 2019) sowie die Bergeralm Chalets in Tirol (Herbst 2018).

Zur Region Die Steiermark ist das zweitgrößte Bundesland Österreichs und liegt im Südosten der Republik. Sie hat zwischen alpinem Norden und hügeligem Süden sehr viel zu bieten: vom höchsten Berg, dem Dachstein mit 2995 Metern, über das größte zusammenhängende Almgebiet Europas bis hin zu kulinarischen Genüssen in 165 Kulinarium-Steiermark-Betrieben oder rund 800 Buschenschänken. Die Landeshauptstadt Graz ist zudem die zweitgrößte Stadt der Alpenrepublik. Wanderfreudige kommen auf 788 Gipfeln über 2000 Meter sowie 2000 Almen auf ihre Kosten. Empfehlung für Wanderer und Biker beziehungsweise Ski- und Langlaufbegeisterte: die Steiermark-Touren-App. Hier sind Karten, Touren und Einkehrmöglichkeiten sehr gut beschrieben: https://www.steiermark.com/de/service/apps/steiermark-touren-app Tipp: Vor Ort immer nach geöffneten Hütten und Bergbahnen fragen! Für Golfer gibt es 27 Golfplätze. Infos zur Urlaubsregion Murtal gibt es beim TVB Murau-Kreischberg, Informationsbüro Kreischberg, Am Bahnhof 5, A-8861 St. Georgen/Kreischberg, Telefon +43/3537/360, www.murau-kreischberg.at Ein Hit ist die Fahrt mit einem Dampfbummelzug der Murtalbahn. Bis September dienstags und donnerstags (Murau – Tamsweg). kaba

Hinter den Urlaubsdestinationen verbirgt sich eine clevere Geschäftsidee, erklärt Daniel Peinhaupt, unter anderem Resortmanager bei Alps Residence dieser Zeitung. Die Chalets sind wie Geldanlagen zu betrachten: Statt Euros auf der Bank ohne Zinsen dahinvegetieren zu lassen, kaufen Investoren in den Ferienparks eine Villa, die sie nach ihren Wünschen von Partnerbauunternehmen herrichten lassen. Häuser mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern und eigenem Wellnessbereich sind nur ein Beispiel. Auch bei der äußeren Gestaltung gibt es entsprechend der Standortplanungen mehrere Modelle – etwa mit Glasfronten, Terrassen mit Whirlpools sowie Grillplätzen am Haus. Jedes Feriendorf hat seine eigene Charakteristik – immer auf die Region abgestimmt. Von rund 230 000 Euro bis hin zu mehreren Millionen Euro werden hier von Privatpersonen investiert – ein Geschäftsmodell, das sich für alle Beteiligten rechnet, schlüsselt Peinhaupt auf. Alps Residence kümmert sich um die Vermietung, Vermarktung, Reinigung, Reparaturen und eben alles, was anfällt, so wie eine Hausverwaltung. Dafür kassiert das Unternehmen einen Obolus und zahlt seinen Kunden eine Rendite aus. Die lag zuletzt bei fünf Prozent.