Woche für Woche an Grenze gehen

Anzeige

Schon im zweiten Jahr seiner Trainertätigkeit bei der SGM Markelsheim/Elpersheim schaffte Trainer Marco Reuß die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga Hohenlohe. Nun startet die SGM in das „Abenteuer“ Bezirksliga – und für viele wird es ein Abenteuer, denn sie spielen erstmals in dieser Liga.

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und Trainer Reuß ist nicht ganz zufrieden. „Es läuft leider nicht so wie ich mir das wünsche“, sagt der SGM-Coach. „Einige haben den Schalter noch nicht auf Bezirksliga umgestellt und sind noch zu sehr in der Vergangenheit. Einigen Spielern ist noch nicht bewusst, dass eine große Umstellung auf sie wartet. Taktik, Fitness, Tempo und Zweikampfhärte – all dies wird ganz anders sein“.

Zusätzlich belastet den Trainer, dass noch wichtige Spieler verletzt sind und nicht voll am Trainingsbetrieb teilnehmen können. Bei den Testspielen zeigt sich Reuß „mit der Einstellung zufrieden. Wir haben einiges mitnehmen können und hoffentlich dazu gelernt“. Gegen den Neu-Landesligisten Gaisbach gab es eine 3:5-Niederlage. „Aber die waren natürlich ein sehr guter Gegner, trotzdem hatten wir gute Phasen im Spiel“.