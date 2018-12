Wohnungen für über 200 Flüchtlinge

Lorsch.Am Stadtrand, in Friedhofsnähe in der Lagerhausstraße, entsteht ein neues Wohnviertel. Bei den Neubauten, errichtet von der Christophoros Wohnheime eG, handelt es sich um sieben dreigeschossige Häuser mit insgesamt 40 Wohnungen. Sie bieten Platz für bis zu 240 Menschen und sind zunächst für Flüchtlinge vorgesehen. Das Lorscher Wohnprojekt ist das größte seiner Art im Kreis Bergstraße.

Kritiker, die „Ghetto“-Bildung befürchten und eine dezentralere Unterbringung von Flüchtlingen befürwortet hätten, erinnert Bürgermeister Christian Schönung unter anderem daran, dass keine echten Grundstücksalternativen zur Verfügung standen. Mehrere von Flüchtlingen bislang genutzte Wohnungen – etwa in der Schulstraße 21 und der Bahnhofstraße 19 – können durch Umzüge in die Neubauten aufgelöst werden.

Die Flüchtlingsarbeit in Lorsch wird weiterhin vielfach gelobt und als vorbildlich bezeichnet. Ehrenamtliche zum Beispiel der ökumenischen Flüchtlingshilfe engagieren sich ebenso wie Hauptamtliche um die neue Integrationsbeauftragte der Stadt mit zahlreichen Angeboten. In der einstigen Gaststätte der Nibelungenhalle kann zudem im Sommer ein „Begegnungstreff“ eröffnet werden – dieser Standort am Wingertsberg liegt im Herzen von Lorsch. / sch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018